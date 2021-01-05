"Дівчину Джеймса Бонда" Таню Робертс "поховали" в США: акторка виявилася живою

Американська акторка Таня Робертс, про смерть якої 4 січня повідомили ЗМІ, виявилася живою.

Так, артистка, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Вид на вбивство", (1985 рік, 14-я стрічка "бондіани"), перебуває в лікарні у важкому стані після травми голови. Про це пише The Variety.

За словами представника Робертс Майка Пінгела, інформація про смерть акторки була поширена помилково. Станом на 4 січня вона була жива, він очікує подальших новин про її здоров'я від лікарів.

Зазначимо, Таня Робертс відома за роллю подруги Джеймса Бонда Стейсі Саттон у фільмі "Вид на вбивство", що вийшов на екрани 1985 року. Її колегою на знімальному майданчику був Роджер Мур – четвертий актор, що виконав роль "агента 007". Артистку також знають за фільмами "Шина – королева джунглів", "Повелитель звірів", "Майже вагітна". Окрім цього, Робертс прикрашала сторінки глянцевих журналів, зокрема вона знімалася для обкладинки Playboy 1982 року.

З 1974 до 2006 року Таня була одружена з психологом Баррі Робертсом. Акторка сама зробила пропозицію своєму обранцеві на одній зі станцій метрополітену. Дітей у пари не було.

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