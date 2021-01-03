Стало известно, где и когда похоронят актера Коренева

Российского актера Владимира Коренева, который умер 2 января, похоронят на Введенском кладбище.

Как стало известно, прощание с Кореневым пройдет 5 января в "Электротеатре Станиславский" в Москве. Об этом сообщили "РИА Новости" в театре, где служил артист.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный", – сообщили в агентстве.

Напомним, что Коренев умер на 81-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусом. Перед смертью актер лежал в госпитале с COVID-19.

Стоит отметить, что широкую известность Коренев получил не только благодаря фильму "Человек-амфибия", но и таким кинолентам как: "Свет далекой звезды", "Дорога в ад", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Виннице простились с украинским писателем, умершим после COVID-19.