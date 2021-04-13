Дімопулос розкритикувала обкладинку Valentino з оголеним чоловіком: її звинуватили в нетолерантності

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла, що кілька людей розкритикували її в тому, що вона "не толерантно і грубо" висловила свою думку щодо одного з кадрів нової кампанії бренду Valentino.

Знаменитість вирішила відповісти на звинувачення і заявила, що це її особиста сторінка, на якій вона має право висловлювати свою думку. Про це Дімопулос повідомила в Instagram-stories (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

За словами співачки, фото кампанії "заперечує все чоловіче в чоловікові і це суперечить природі". Зірці не подобається те, що суспільству зараз нав'язують і намагаються показати, що зараз в моді.

"Коли немає меж між чоловіком і жінкою. Я поважаю весь вибір, вибір кожної людини. Але я не люблю, коли нав'язують щось для мене чужорідне. Чоловік є чоловік, жінка є жінка, так нас задумав всевишній, і так нас задумала природа", – сказала Дімопулос.

Вона додала, що для неї було неприємно бачити такий кадр. Крім того, співачка не виключила, що це може бути хайп, але, на її думку, ніхто не подумав про те, що на це буде дивитися нове покоління і брати приклад.

Зазначимо, креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі розповів, що ця фотографія – "автопортрет молодого красивого чоловіка, і зло знаходиться в очах того, хто дивиться, а не в його оголеному тілі".

За словами чоловіка, "зміни можливі, і ніхто ніколи не говорив, що це буде легко, але він готовий зіткнутися з труднощами в ім'я свободи, любові, терпимості і зростання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос вирушила на відпочинок у Дубай і обурилася тим, що на пляжі не виявилося вільних місць. У підсумку знаменитості з маленькою дитиною довелося знаходитися під палючим сонцем 15 хвилин.