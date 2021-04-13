Димопулос раскритиковала обложку Valentino с обнаженным мужчиной: ее обвинили в нетолерантности

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала, что несколько человек раскритиковали ее в том, что она "нетолерантно и грубо" выразила свое мнение по поводу одного из кадров новой кампании бренда Valentino.

Знаменитость решила ответить на обвинения и заявила, что это ее личная страница, на которой она имеет право выражать свое мнение. Об этом Димопулос сообщила в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам певицы, фото кампании "отрицает все мужское в мужчине и это противоречит природе". Звезде не нравится то, что обществу сейчас навязывают и пытаются показать, что сейчас в моде.

"Когда нет границ между мужчиной и женщиной. Я уважаю весь выбор, выбор каждого человека. Но я не люблю, когда навязывают что-то для меня инородное. Мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, так нас задумал всевышний, и так нас задумала природа", – сказала Димопулос.

Она добавила, что для нее было неприятно видеть такой кадр. Кроме того, певица не исключила, что это может быть хайпом, но, по ее мнению, никто не подумал о том, что на это будет смотреть новое поколение и брать пример.

Отметим, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли рассказал, что данная фотография – "автопортрет молодого красивого мужчины, и зло находится в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле".

По словам мужчины, "перемены возможны, и никто никогда не говорил, что это будет легко, но он готов столкнуться с трудностями во имя свободы, любви, терпимости и роста".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос отправилась на отдых в Дубай и возмутилась тем, что на пляже не оказалось свободных мест. В результате знаменитости с маленьким ребенком пришлось находиться под палящим солнцем 15 минут.