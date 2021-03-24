Біллі Айліш, Наталі Портман та інші зірки, яких цькували за зайву вагу. Фото

Знаменитості завжди на публіці, тому будь-яка зміна в зовнішності призводить до гарячих обговорень, а якщо зірка ще й набрала кілька зайвих кілограмів, то шквал критики забезпечено.

Останнім часом публічні люди починають обстоювати своє право бути собою і мати такий вигляд, як їм комфортно, не відчуваючи докорів сумління. OBOZREVATEL розповідає, хто зі знаменитостей несподівано піддався критиці через свою фігуру.

1. Наталі Портман

Минулого місяця папараці сфотографували оскароносну акторку на прогулянці в Австралії. Нові фото Портман супроводжувалися новиною про те, що вона носить третю дитину. Ці чутки викликали в акторки таке обурення, що вона просто не могла не прокоментувати цей наклеп.

"Очевидно, у 2021 році все ще нормально коментувати жіноче тіло і спекулювати на ньому так, як їм зручно", – відповіла Наталі, додавши, що точно не вагітна.

2. Раян Гослінг

Відомий актор, якого зараз залучити для ролі є великим успіхом для режисера, потрапив у неприємну ситуацію у 2010 році. Пітер Джексон уже затвердив його на роль у трилері "Милі кості", де він повинен був зіграти батька зниклої дівчинки. Гослінг почав активно готуватися до ролі й набирати вагу. Так він наїв 27 кг. Однак режисер і знімальна команда вигнали актора, коли він прийшов у перший знімальний день. Джексон пояснив свій вчинок тим, що повний Гослінг для цієї ролі не підходить.

3. Біллі Айліш

Одна з найуспішніших американських співачок Біллі Айліш із самого початку зробила своєю фішкою мішкуватий одяг. Вона розповіла VMagazine, що спеціально носить тільки оверсайз, щоб люди не спекулювали на тему її ваги та фігури. У жовтні 2020 фотографи піймали Айліш в обтислій майці та шортах, і світ уперше побачив справжню фігуру улюбленої співачки. І тоді на неї повалилася критика за її вагу.

"Тіло, з яким я народилася, не відповідає вашим очікуванням? Якби я жила тільки вашими поглядами, зітханнями схвалення або засудження, я б не могла поворухнутися", – вважає співачка.

4. Барбара Палвін

У середині березня 2019 року з'явилася нова зірка Victoria 's Secret – Барбара Палвін. Однак її фігура здалася підписникам офіційного акаунту VS не модельною. За словами критиків, тіло Барбари не має потрібного рельєфу, а стегна і живіт занадто великі.

А один із американських пабліків у Facebook, що розповідає про новини модельного бізнесу, і зовсім опублікував цю новину під заголовком: "Барбара Палвін нарешті стала першою plus-size моделлю Victoria's Secret. Вона це заслужила".

5. Селена Гомес

Селена Гомез не раз ставала жертвою критики шанувальників і ЗМІ через схильність свого тіла до повноти. Так, її фото, зроблені папараці під час відпочинку співачки на яхті з друзями у 2016 році, стали чи не головною темою для обговорення різних ЗМІ та простих обивателів. Відтоді фотографи часто ловлять співачку на пляжах, щоб простежити зміни її фігури.

"Головний міф про красу – це постійна одержимість своєю фізичною привабливістю. Саме це заганяє дівчат у замкнуте коло безнадії та невпевненості. Я краще буду піклуватися про себе і своє здоров'я, ніж намагатися комусь щось довести", – різко відповіла хейтерам в Instagram Селена.

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