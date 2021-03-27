Андраде показала середній палець на трендовому відео в TikTok

Відома співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andrade) поділилася із шанувальниками відео, на якому продемонструвала, як веселиться з подругою, повторивши тренд у TikTok.

Знаменитість порухалася під відому пісню Le Tigre – Deceptacon. Відповідний ролик артистка опублікувала на сторінці в TikTok (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі Андраде з'явилася в чорних шкіряних штанях і білому короткому топі. Співачка кумедно станцювала під популярний хіт, під час якого декілька разів показала середній палець.

Користувачі мережі оцінили відео знаменитості і посміялися з нього, а також засипали артистку коментарями.

"Коли емоції на межі", "Її усмішка – це щось!", "Відпад", – пишуть люди.

Мішель Андраде – це українська співачка і телеведуча болівійського походження. Співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами.

У 2013 році взяла участь у шоу "X-Фактор", де її помітив продюсер Потап. Уперше на великій сцені виступила 2 жовтня 2014 року разом із гуртом Mozgi на концерті, який організував телеканал М1.

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