Alyona Alyona повторила образ Бейонсе в обтислому вбранні. Фото

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася із шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ Бейонсе і з'явилася у відвертому вбранні.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). На ньому вона позувала на білому тлі у стильному луці.

Так, Alyona Alyona показалася перед фанатами в коротких чорних шортах, майці і босоніжках на підборах. Свій образ вона доповнила піджаком, який накинула на плечі, і окулярами.

Крім того, знаменитість зробила таку ж зачіску як у Бейонсе – верхні пасма зібрала в пучок, а нижні розпустила.

"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – підписала кадр реперка.

Користувачі мережі оцінили пародію Alyona Alyona і зазначили, що вона має кращий і прекрасніший вигляд.

"Ви красивіша!", "Пушка!", "Альоно, ти супер", "Вогонь", "Просто космос", – пишуть люди в коментарях.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Раніше Alyona Alyona поділилася з користувачами мережі пікантним знімком, прикривши оголені груди місцевою газетою. Зірка порівняла себе зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL: