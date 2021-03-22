8-річна Мілана Маханець показала закулісся модельного життя. Фото

8-річна модель і блогер Мілана Маханець, через яку в Україні розгорівся гучний скандал, показала закулісся модельних буднів. Так, вона виклала кілька свіжих фото.

На опублікованих в stories знімках юна зірка позувала разом з іншими учасниками закритого заходу, що був присвячений моделінгу. Дівчата ділилися своїм досвідом, розповідаючи історії про те, як вони йшли до свого успіху. В кінці лекції всі присутні фотографувалися, щоб відпрацювати вивчені прийоми не тільки в теорії, а й на практиці (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, що скандал розгорівся через те, що 8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай в мережі показували відверті обійми і поцілунки. Користувачі були обурені такою поведінкою.

Крім того, в Україні вже почали розслідування стосунків Мілани та Паші, а мати 8-річної дівчинки викликали в поліцію для надання свідчень.

Мати юної моделі запевнила, що насправді діти дружать, а всі фото є постановочними. За її словами, такий контент публікували в соцмережах, щоб зібрати "лайки".

Крім того, раніше уповноважений з прав дитини Микола Кулеба заявив, що вже звернувся до Офісу генпрокурора, МВС і кіберполіції з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , тато 8-річної Мілани Маханець відреагував на її роман з 13-річним блогером. Чоловік заявив, що шокований тим, що відбувається і додав, що вважає ситуацію "м'яко кажучи, неправильною".