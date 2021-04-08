7 звичок, які перетворюють ваш будинок на смітник

Безлад у будинку заважає не тільки в побутових справах, а й може викликати стрес. Є кілька особливо поганих звичок, які позбавлять будь-який будинок затишку.

OBOZREVATEL зібрав головні помилки – здійснюючи їх, комфорту в квартирі не досягти.

Зберігати важливі речі разом із непотрібом

На полицях завжди буде безлад, якщо ось так зберігати речі. Shutterstock/anela.k

У шафі завжди буде безлад, якщо речі, якими ви користуєтеся, зберігаються разом із менш потрібними. Краще мати декілька окремих ящиків для зберігання електроніки, одягу, іграшок, кухонних приладів та інших речей.

Звичка не прибирати за собою

Завжди потрібно прибирати після себе. Depositphotos.com

Звичка залишати безлад перетворює будинок на смітник. Щоб квартира була комфортна для життя, потрібно кожного дня присвячувати 10-20 хвилин прибиранню.

Не прибирати посуд після приготування їжі

Завжди треба мити посуд після їжі. pixabay.com

Гора посуду в мийці відбирає естетику будинку. Щоб позбутися цієї звички, набирайте в раковину воду з мийними засобами під час приготування страви. Після цього ополіскувати посуд значно легше.

На столі зберігається гора непотрібу

На столі мають зберігатися речі, які вам необхідні прямо зараз. pixabay.com

Речі першої необхідності треба тримати під рукою. Найчастіше стіл заставлений предметами, які лише займають простір. На кухонному – має лежати не більш ніж чотири речі.

Зберігати розкидані речі

Гарно складені речі набагато приємніше одягати. pixabay.com

Складені речі будуть виглядати охайно, якщо в шафі вони лежать по місцях. Варто зазначити, що потрібно розділяти одяг за сезонами, також розкладати светри, футболки, штани та спідниці окремо.

Речі на сушці для одягу

Потрібно відразу розкладати речі із сушки для одягу. iz.com

Погана звичка не прибирати довго сухі речі із сушки. По-перше, речі можуть припасти пилом або "вбратися" у шерсть домашнього вихованця. По-друге, цей елемент інтер'єру буде тиснути на вас і відбирати комфорт кімнати.

Тягнути в дім непотрібні речі

Майже кожен має звичку зберігати вдома непотрібні речі.

Значно простіше підтримувати чистоту, якщо вдома не буде зайвих предметів. Час від часу всі речі, починаючи від кухонного приладдя, закінчуючи гардеробом, потрібно сортувати. Наприклад, безглузді сувеніри, подарунки, листівки, чеки та журнали не мають зберігатися вдома.

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