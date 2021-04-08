7 привычек, которые превращают ваш дом в свалку

Беспорядок в доме мешает не только в бытовых делах, но и может вызвать стресс. Есть несколько особенно плохих привычек, которые лишат любой дом уюта.

OBOZREVATEL собрал главные ошибки – совершая их, комфорта в квартире не добиться

Хранить важные вещи вместе с хламом

На полках всегда будет беспорядок, если вот так хранить вещи. Shutterstock/anela.k

В шкафу всегда будет беспорядок, если предметы, которыми вы пользуетесь, хранятся вместе с менее нужными. Лучше выделить несколько ящиков для хранения электроники, одежды, игрушек, кухонных приборов и других вещей.

Привычка не убирать за собой

Всегда нужно убирать после себя. Depositphotos.com

Привычка оставлять беспорядок превращает дом в свалку. Чтобы квартира была комфортной для жизни, нужно каждый день посвящать 10-20 минут уборке.

Не убирать посуду после приготовления пищи

Всегда надо мыть посуду после еды. pixabay.com

Гора посуды в мойке отбирает эстетику интерьера. Чтобы избавиться от этой привычки, набирайте в раковину воду с моющими средствами во время готовки. После этого ополаскивать посуду значительно легче.

На столе хранится гора хлама

На столе должны храниться вещи, которые вам необходимы прямо сейчас. pixabay.com

Вещи первой необходимости нужно держать под рукой. Чаще всего стол заставлен предметами, которые только занимают пространство. На кухонном – должно лежать не больше четырех вещей.

Хранить разбросанные вещи

Хорошо сложенные вещи намного приятнее одевать. pixabay.com

Сложенные вещи будут выглядеть опрятно, если в шкафу они лежат по местам. Стоит отметить, что нужно разделять одежду по сезонам, также раскладывать свитера, футболки, брюки и юбки отдельно.

Вещи на сушке для одежды

Нужно сразу раскладывать вещи из сушки для одежды. iz.com

Плохая привычка не убирать долго сухие вещи с сушки. Во-первых, они могут припасть пылью или "нарядится" в шерсть домашнего питомца. Во-вторых, этот элемент интерьера будет давить на вас и отбирать комфорт комнаты.

Тащить в дом ненужные вещи

Почти у каждого есть привычка хранить дома ненужные вещи.

Значительно проще поддерживать чистоту, если в доме не будет лишних предметов. Время от времени все вещи, начиная от кухонных принадлежностей, заканчивая гардеробом, нужно сортировать. Например, бессмысленные сувениры, подарки, открытки, чеки и журналы не должны храниться дома.

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