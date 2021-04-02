47-річна Торі Спеллінг повідомила про вагітність шостою дитиною: фото викликало ажіотаж у мережі

Популярна американська акторка Торі Спеллінг показала кругленький животик і повідомила, що незабаром вшосте стане мамою. Публікація 47-річної артистки викликала суперечки в мережі.

Радісною новиною Торі поділилася 1 квітня на особистій сторінці в Instagram, тому деякі шанувальники запідозрили, що це був жарт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шоста", – лаконічно прокоментувала публікацію акторка.

Торі Спеллінг повідомила про вагітність шостою дитиною Instagram Торі Спеллінг

Багато фанатів почали вітати Спеллінг із прийдешнім поповненням у сім'ї. Інші ж заявили, що їх просто "розвели".

"Вітаю", "Це що, першоквітневий жарт?", "Оу, це найкраща новина. Я так рада за тебе", "Це ж жарт", "Нас розвели, як маленьких. Розходимося, народ", – написали люди.

Шанувальники відреагували на новину про вагітність Спеллінг

Шанувальники відреагували на новину про вагітність Спеллінг

Шанувальники відреагували на новину про вагітність Спеллінг

Шанувальники відреагували на новину про вагітність Спеллінг

Шанувальники відреагували на новину про вагітність Спеллінг

Коротко про знаменитість:

Торі Спеллінг – американська акторка, сценаристка, продюсерка і письменниця, що отримала широку популярність завдяки ролі Донни Мартін у знаменитому молодіжному телесеріалі 90-х "Beverly Hills 90210".

З 2006 року Торі одружена з актором Діном Макдермоттом. Подружжя має п'ятеро дітей: доньок Стеллу Дорін і Гетті Маргарет та синів – Ліама Аарона, Фінна Дейві та Бо Діна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітна дружина українського артиста Віктора Павліка 26-річна Катерина Реп'яхова знялася в зворушливій фотосесії, де продемонструвала значних розмірів животик.