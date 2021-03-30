Беременная жена Павлика снялась в нежной фотосессии

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Беременная жена Павлика поделилась новыми фото

Беременная супруга украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова снялась в трогательной фотосессии, где продемонстрировала внушительных размеров животик.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. На них Репяхова позировала в романтическом белое платье со шлейфом и массивных аксессуарах. Также девушка сделала легкий макияж (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама. И это благодаря людям, которые меня окружают", – написала Екатерина.

Екатерина Репяхова позирует в нежном образе
Беременная Репяхова в новой фотосессии

Пользователи в сети пришли в восторг от новых фото жены Павлика. Они засыпали Репяхову комплиментами, отметив, что ей очень идет беременность.

"Очень красиво", "Как нежно", "Волшебная просто", "Катюша, вы расцвели", "Как вам идет беременность", – написали люди.

Поклонники засыпали жену Павлика комплиментами
Поклонники засыпали жену Павлика комплиментами
Поклонники засыпали жену Павлика комплиментами
Поклонники засыпали жену Павлика комплиментами
Поклонники засыпали жену Павлика комплиментами

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