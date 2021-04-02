47-летняя Тори Спеллинг сообщила о беременности шестым ребенком: фото вызвало ажиотаж в сети

Популярная американская актриса Тори Спеллинг показала округлившийся животик и сообщила, что вскоре в шестой раз станет мамой. Публикация 47-летней артистки вызвала споры в сети.

Радостной новостью Тори поделилась 1 апреля на личной странице в Instagram, поэтому некоторые поклонники заподозрили, что это была шутка(чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Шестой", – лаконично прокомментировала публикацию актриса.

Тори Спеллинг сообщила о беременности шестым ребенком Instagram Тори Спеллинг

Многие поклонники принялись поздравлять Спеллинг с грядущим пополнением в семье. Другие же заявили, что их просто "развели".

"Поздравляю", "Это что, первоапрельская шутка?", "Оу, это лучшая новость. Я так рада за тебя", "Ребята, это же шутка", "Нас развели, как маленьких. Расходимся, ребята", – написали люди.

Поклонники отреагировали на новость о беременности Спеллинг

Поклонники отреагировали на новость о беременности Спеллинг

Поклонники отреагировали на новость о беременности Спеллинг

Поклонники отреагировали на новость о беременности Спеллинг

Поклонники отреагировали на новость о беременности Спеллинг

Коротко о знаменитости:

Тори Спеллинг – американская актриса, сценарист, продюсер и писатель, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в знаменитом молодежном телесериале 90-х "Beverly Hills 90210".

С 2006 года Тори замужем за актером Дином Макдермоттом. У супругов есть пятеро детей: дочери Стелла Дорин и Хэтти Маргарет, и сыновья – Лиам Аарон, Финн Дейви и Бо Дин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная супруга украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова снялась в трогательной фотосессии, где продемонстрировала внушительных размеров животик.