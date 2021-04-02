47-річна Торі Спеллінг повідомила про вагітність шостою дитиною: фото викликало ажіотаж в мережі

Популярна американська актриса Торі Спеллінг показала кругленький животик і повідомила, що незабаром вшосте стане мамою. Публікація 47-річної артистки викликала суперечки в мережі.

Радісною новиною Торі поділилася 1 квітня на особистій сторінці в Instagram, тому деякі шанувальники запідозрили, що це був жарт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шоста", – лаконічно прокоментувала публікацію актриса.

Багато шанувальників почали вітати Спеллінг з прийдешнім поповненням в сім'ї. Інші ж заявили, що їх просто "розвели".

"Вітаю", "Це що, першоквітневий жарт?", "Оу, це найкраща новина. Я так рада за тебе", "Це ж жарт", "Нас розвели, як маленьких. Розходимося, народ", – написали люди.

Коротко про знаменитість:

Торі Спеллінг – американська актриса, сценаристка, продюсерка і письменниця, що отримала широку популярність завдяки ролі Донни Мартін в знаменитому молодіжному телесеріалі 90-х "Beverly Hills 90210".

З 2006 року Торі одружена з актором Діном Макдермоттом. Подружжя має п'ятеро дітей: доньок Стеллу Дорін і Хетті Маргарет та синів – Ліама Аарона, Фінна Дейві та Бо Діна.

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