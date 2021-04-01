212 років від дня народження Гоголя: він чув голоси з того світу й спав сидячи – маловідомі факти

1 квітня виповнюється 212 років із дня народження великого літературного класика Миколи Гоголя. Він народився в селі Сорочинці під Миргородом у Полтавській губернії, а потім переїхав жити в Санкт-Петербург. За своє життя письменник випустив з-під пера безліч великих творів, якими досі зачитуються люди.

Проте мало хто знає, чим він захоплювався за життя, які мав дивні фобії та звички, що зробили його справді однією з найзагадковіших персон в історії літератури. OBOZREVATEL вирішив розповісти про найцікавіші та маловідомі факти з життя Миколи Васильовича Гоголя.

1. Змалку Микола Гоголь відрізнявся чутливістю й тонкою душевною організацією. Він вірив у сни й містичні передбачення. У гімназії ровесники називали його Таємничим Карло, оскільки Гоголь був потайним і ніколи нікому не розповідав про свої думки. Так, він говорив: "Ніколи не треба говорити правду. Ось їдеш у Рим – скажи, що їдеш у Калугу, їдеш у Калугу – скажи, що їдеш у Рим".

2. Микола Васильович ходив вулицями тільки з лівого боку, через що постійно стикався з перехожими. Водночас він до смерті боявся незнайомих людей.

3. Письменник також дуже боявся грози – його страх має наукову назву астрафобія. Таку саму фобію мав і автор знаменитого "Улісса" Джеймс Джойс.

4. Вільний час від письменства Гоголь присвячував рукоділлю. Він обожнював плести шарфи, сам собі шив шийні хустки й навіть кроїв сестрам сукні.

5. У Миколи Васильовича була особлива пристрасть до їжі. Так, він полюбляв частувати друзів варениками й галушками власного приготування і поїти фірмовим напоєм з козячого молока з додаванням рому. Письменник називав його ґоґоль-моґолем і часто, сміючись, говорив: "Гоголь любить ґоґоль-моґоль". Також він збирав шматки цукру і білого хліба. За роботою письменник гриз цукор, а з хліба скочував кульки. Друзям він казав, що це допомагає йому у вирішенні складних завдань.

6. Який не візьмеш твір класика – "Вій", "Ніч перед Різдвом", "Сорочинський ярмарок", "Ніс" – від них віє містикою і надприродним. Але досі точно невідомо, звідки він брав сюжети. Сам письменник говорив, що натхнення він черпав в українському фольклорі, проте в жодному з відомих творів української народної літератури таких історій немає.

7. Відомо, що Микола Васильович після смерті своєї знайомої захворів на незвичайний нервовий розлад – почав чути голоси, що розповідали йому про жахи загробного світу. Це могло пояснити походження його містичних розповідей.

8. Ці голоси передбачили Гоголю швидку смерть, після чого він почав постувати в масницю, проводив цілі ночі в молитвах і менш ніж за місяць довів себе суворим постом до повного виснаження.

9. Письменник побоювався, що його поховають живцем, тому останні 11 років життя завжди спав сидячи. Крім того, Микола Васильович іноді непритомнів на тривалий час (схоже на летаргічний сон) і входив у стан трансу, коли намагався уявити себе героєм своєї повісті, чим сильно лякав свою прислугу. Знайомим і друзям Гоголь заборонив ховати своє тіло доти, доки не з'являться перші ознаки розкладання.

10. Його страх смерті породив безліч чуток і легенд. Одна з них – про поховання живцем, нібито Гоголь помер від нестачі кисню в могилі. Так, письменника спочатку поховали на кладовищі Свято-Данилова монастиря. А в 1931 році, коли було вирішено перепоховати останки Гоголя на Новодівичому цвинтарі, виявили, що кришка труни подряпана, а в могилі немає черепа. Свідки перепоховання повідомили про наругу над могилою – саме зловмисники спаплюжили останки, відрізали шматок сюртука покійного, вкрали череп, ребро й один чобіт великого письменника.

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