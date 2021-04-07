21-річний хлопець став фіналістом конкурсу моделей у купальниках для Sports Illustrated. Фото

21-річний американець Льюїс Фріз став першим чоловіком, який потрапив у фінал щорічного відкритого кастингу моделей у купальниках від журналу Sports Illustrated.

За словами студента з Міннесоти, він давно мріяв потрапити на обкладинку і в такий спосіб вирішив "подолати бар'єри". Цього року всього було відібрано 15 фіналістів і фотографії шести з них буде опубліковано в наступному номері. Про це пише видання Page Six.

"Я дійсно вважаю себе не першим, а наступним. Наступним, хто подолає бар'єр, наступною моделлю для цих незручних розмов, наступною моделлю, яка зможе бути собою, не перепрошуючи", – сказав Фріз.

Він розповів, що в дитинстві завжди відчував потребу придушувати свою жіночність, але навчився себе приймати і відчув упевненість.

21-річний Фріз вважає, що купальники – це одна з найбільш бінарних форм одягу. Зазначимо, що хлопець зараз навчається на маркетолога і мріє розробляти гендерно-нейтральні продукти.

Sports Illustrated Swimsuit – глянцеве видання, для якого раніше знімалися Гайді Клум, Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Наомі Кемпбелл, Ешлі Грем та інші супермоделі.

У 2020 році Валентина Сампайо стала першою трансгендерною моделлю для журналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці журналу Time. Також він повідомив виданню про видалення своїх жіночих грудей.