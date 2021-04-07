21-летний парень стал финалистом конкурса моделей в купальниках для Sports Illustrated. Фото

21-летний американец Льюис Фриз стал первым мужчиной, который попал в финал ежегодного открытого кастинга моделей в купальниках от журнала Sports Illustrated.

По словам студента из Миннесоты, он давно мечтал попасть на обложку и таким образом решил "преодолеть барьеры". В этом году всего было отобрано 15 финалистов и фотографии шести из них будут опубликованы в следующем номере. Об этом пишет издание Page Six.

"Я действительно считаю себя не первым, а следующим. Следующим, кто преодолеет барьер, следующей моделью для этих неудобных разговоров, следующей моделью, которая сможет быть собой, не извиняясь", – сказал Фриз.

Он рассказал, что в детстве всегда испытывал потребность подавлять свою женственность, но научился себя принимать и почувствовал уверенность.

21-летний Фриз считает, что купальники – это одна из самых бинарных форм одежды. Отметим, что парень на данный момент учится на маркетолога и мечтает разрабатывать гендерно-нейтральные продукты.

Sports Illustrated Swimsuit – глянцевое издание, для которого ранее снимались Хайди Клум, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл, Эшли Грэм и другие супермодели.

В 2020 году Валентина Сампайо стала первой трансгендерной моделью для журнала.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time. Также он сообщил изданию об удалении своей женской груди.