Смішні фото диких тварин, яких застали зненацька

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2 хвилини
3,4 т.
Танцюючий гусь, мила білочка та інші тварини позують на камеру

Фотографам іноді вдається спіймати чудові кадри із життя диких звірів. Щоб зробити вдале фото, репортерам доводиться годинами спостерігати за тваринами.

OBOZREVATEL зібрав найнеочікуваніші позування тварин у природі – їх явно застали зненацька.

Ведмідь захотів охолодитися.

Ведмідь плюхнувся у басейн

Білка запропонувала фотографу шматочок зі свого обіду.

Білка захотіла поділитися з фотографом обідом

Птахи сваряться в польоті за шматочок горіха.

Птахи не поділили горіх

Вівці прилягли відпочити на дорозі.

Овечки гріються на сонечку

Білочка намагається спіймати горішок.

Білочка в польоті за горішком

Отара овець перекрила дорогу.

Нашестя вівців на дорозі

Ведмідь знайшов гарне місце для риболовлі.

Ведмідь на полюванні за рибою

Дельфін здивував відвідувачів набережної.

Відпочивальники не очікували побачити дельфіна

Пінгвіни в пошуках нового дому.

Пінгвіни на шляху додому

Миле позування білочки потрапило в об'єктив фотографа.

Білочка вигризла серце з яблука

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