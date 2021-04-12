Смешные дикие животные, которых застал врасплох фотограф. 13 фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
2,7 т.
Иногда животные демонстрируют неожиданные эмоции на камеру

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards основали профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Его целью является привлечь внимание общественности к массовому исчезновению зверей.

Фотографы иногда круглосуточно следят за животными, чтобы поймать удачный кадр. OBOZREVATEL выделил самые забавные фото из жизни диких животных за 2020-2019 годы, которые стали популярными в сети.

Попугай призывает держать социальную дистанцию.

Экзотические попугаи здороваются.

Сейчас будет "кусь" – фотограф снял развлечения бегемотов.

Бегемоты развлекаются в водоеме

Пернатый друг не поделился добычей.

Птичка завидует добычи друга

Суслик похож на оперную певицу.

Суслик эксклюзивно позирует фотографу

Медвежат поймали с поличным.

Медвежата пытаются открутить колесо

Медведь расстроился, потому что ему не удалось поймать ни одной рыбы.

Расстроенный медведь прилег отдохнуть

Еще один грустный красавец позирует фотографу.

Обезьяна обиделась, потому что у гостей закончились угощения.

Мать не отпускает сына.

Слоны шагают рядом

Белочка радуется, потому что нашла огромный орех.

Белка мило улыбается фотографу

Страстные танцы на песке от молодого грызуна.

Грызун танцует на камеру

Пингвин покоряет волны.

Пингвин занимается серфингом

Обезьянка загадочно позирует фотографу.

Обезьянка купается в озере

Кажется, сейчас будет "чих".

Белочка нюхает одуванчик.

Ранее OBOZREVATEL показывал: