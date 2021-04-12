Смешные дикие животные, которых застал врасплох фотограф. 13 фото

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards основали профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Его целью является привлечь внимание общественности к массовому исчезновению зверей.

Фотографы иногда круглосуточно следят за животными, чтобы поймать удачный кадр. OBOZREVATEL выделил самые забавные фото из жизни диких животных за 2020-2019 годы, которые стали популярными в сети.

Попугай призывает держать социальную дистанцию.

Сейчас будет "кусь" – фотограф снял развлечения бегемотов.

Пернатый друг не поделился добычей.

Суслик похож на оперную певицу.

Медвежат поймали с поличным.

Медведь расстроился, потому что ему не удалось поймать ни одной рыбы.

Еще один грустный красавец позирует фотографу.

Мать не отпускает сына.

Белочка радуется, потому что нашла огромный орех.

Страстные танцы на песке от молодого грызуна.

Пингвин покоряет волны.

Обезьянка загадочно позирует фотографу.

Кажется, сейчас будет "чих".

Ранее OBOZREVATEL показывал: