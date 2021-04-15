9 котів, які виглядають так, ніби хочуть знищити все людство. Фото

Кішки своїм страхітливим поглядом показують, що вони планують захопити світ. Усі звикли бачити котів їх і ласкавими, однак деякі можуть бути схожими на справжніх демонів.

Злі домашні коти завжди виглядають смішно через те, що не несуть оточуючим ніякої небезпеки. OBOZREVATEL зібрав кумедні фото незадоволених пухнастиків, які насправді лише здаються такими.

На Facebook Grumpy Cat підписано 8 мільйонів людей. Пухнаста улюблениця стала інтернет-знаменитістю завдяки незвичайній зовнішності. У 2019 кішка по кличці Соус Тардар, померла у віці семи років від інфекції.

Кішка зовсім не радіє своєму дню народженню. Facebook/TheOfficialGrumpyCat

Цей пухнастик завжди має невдоволений вираз мордочки.

Кіт позує для фотосесії у літньому образі Facebook/AngryCatGarfi

Кіт у костюмі схожий на вельможного олігарха.

Кіт на фотосесії в елегантному костюмі. Facebook/AngryCatGarfi

Цей котик насправді дуже милий, але своїми зубами часто лякає перехожих.

Кіт має особливу будову щелепи. loki_kitteh

Кіт дуже дружелюбний і любить грати з дітьми.

Сусіди бояться його грізного погляду Instagram/rocketnews24

Кіт вдає поганого хлопця з голлівудського кіно.

Кіт заграє до самки. Flickr/ChiakiNarusawa

Діти бояться навіть наближатися до цієї красуні, хоча вона дуже ласкава і голосно муркоче.

Кішка-сфінкс лякає своїм поглядом. Imgur/Sakeen

Кіт своїм поглядом дав зрозуміти, що ненавидить купання.

Кіт не любить купатися Twitter/gakkari_club

Дорослий красень сумує, тому що його не пускають на вулицю.

Кіт має невдоволений вигляд 500px.com/Kristin Castenschiold

Цей кіт, навіть коли розважається, має грізний вигляд.

Кіт позує для фотосесії у хустинці. 500px.com/Lisa Charbonneau

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