9 котов, которые выглядят так, будто хотят уничтожить все человечество. Фото

Кошки своим устрашающим взглядом показывают, что они планируют захватить мир. Все привыкли видеть их милыми и ласковыми, однако некоторые могут быть похожи на настоящих демонов.

Злые домашние коты всегда выглядят смешно, потому что не несут окружающим никакой угрозы. OBOZREVATEL собрал забавные фото недовольных пушистиков, которые на самом деле только кажутся такими.

На Facebook Grumpy Cat подписано 8 миллионов человек. Пушистая любимица стала интернет-знаменитостью благодаря необычной внешности. В 2019 году кошка по кличке Соус Тардар, умерла в возрасте семи лет от инфекции.

Кошка вовсе не радуется своему дню рождению. Facebook/TheOfficialGrumpyCat

Этот пушистик всегда с недовольным выражением мордочки.

Кот позирует для фотосессии в летнем образе Facebook/AngryCatGarfi

Кот в костюме похож на олигарха.

Кот на фотосессии в элегантном костюме. Facebook/AngryCatGarfi

Этот котик на самом деле милый, но своими зубами часто пугает прохожих.

Кот имеет особое строение челюсти. loki_kitteh

Этот кот очень дружелюбный и любит играть с детьми.

Соседи боятся его грозного взгляда Instagram/rocketnews24

Кот напоминает плохого парня из голливудского кино.

Кот заигрывает с самкой. Flickr/ChiakiNarusawa

Дети боятся даже приближаться к этой красавице, хотя она очень ласковая и громко мурлычет.

Кошка-сфинкс пугает своим взглядом. Imgur/Sakeen

Кот взглядом дал понять, что ненавидит купание.

Кот не любит купаться Twitter/gakkari_club

Взрослый красавец грустит, потому что его не пускают на улицу.

Кот всегда с недовольным видом 500px.com/Kristin Castenschiold

Этот кот, даже когда развлекается, выглядит очень устрашающе.

Кот позирует для фотосессии в платочке. 500px.com/Lisa Charbonneau

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