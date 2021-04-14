Мережу спантеличила ілюзія з 'котом, який літає' у небі. Фото

На острові Мауї, Гаваї, турист Боб, прогулюючись по місту, підняв голову в небо і побачив, як над ним пролітає гавайський гусак, тому одразу ж дістав телефон, щоб зробити кілька кадрів. Але через оптичну ілюзію здається, що це "кіт, який летить".

Поглянувши на знімок, чоловік розсміявся, оскільки йому вдалося сфотографувати першу у світі таку "особливу" тварину. Про це пише The Dodo (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як виявилося, через те, що Боб довго налаштовував техніку, гусак полетів на пристойну відстань. Чоловікові довелося фокусувати камеру, і він не звернув увагу, що кадр вийде під дивним кутом.

Так, хвостове оперення гусака перетворилося на котячу мордочку, а довга шия, завдяки оптичній ілюзії, виявилася хвостом.

"Я не зміг побачити котячу голову, тому опублікував фотографію в мережі", – зазначив Боб.

За його словами, він дуже здивований, що його знімок оцінили багато користувачів соціальної мережі. Чоловік додав, що раніше він бачив гавайського гусака тільки на картинках, тому вважає, що йому пощастило зробити це фото, хоч таке і незвичайне.

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