Смішні пустощі котів, які занудьгували вдома. 10 фото

Яна Сончковская Шоу 05:45, 15.04.2021

Коли котам у домі стає сумно, вони обирають дивні предмети для пустощів. Наприклад, телевізор, піцу чи гарячі напої.

Пухнастики крадуть їжу й створюють безлад, іноді власники зовсім не розуміють їх логіки. OBOZREVATEL зібрав фото кумедних вчинків тварин.

Уся робота проходить під пильним керівництвом кішки.

Кішка допомагає вкручувати лампу.
Twitter/ShouldHaveCat

Через 5 хвилин піцу повинні були подати на стіл.

Кіт сів на тепленьку піцу.
Twitter/strangerbabble

Кіт думав, що кактус їстівний.

Кілька годин виймали голки з язика кота.
Reddit/Avocado_Green28

Кіт вирішив, що з іншої сторони більше корму.

Кіт застряг.
Reddit/5_Frog_Margin

Коти-бешкетники найбільше люблять хазяйнувати в шафі.

Кіт втратив рівновагу.
Reddit/5_Frog_Margin

Кіт веде пильне спостереження.

Зранку кіт щось вгледів у вікні.
Reddit/ThopterFox

Коли хазяїн зайшов у кімнату, то ледь не втратив свідомість.

Кіт демонструє навички циркового мистецтва.
Imgur/qcW91ZB

Місто засинає, просинається мафія.

Коти часто у пошуках теплого місця вночі.
Twitter/ShouldHaveCat

Кошеня було дуже голодне і накинулося на корм.

Кошеня було дуже голодне.
Twitter/ShouldHaveCat

Кіт розлив капучино.

За секунду до злочину.
Twitter/ShouldHaveCat

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