Смешные шалости котов, которые заскучали дома. 10 фото

Яна Сончковская Шоу 05:45, 15.04.2021

Когда котам в доме становится скучно, они выбирают странные предметы для баловства. Например, телевизор, пиццу или горячие напитки.

Пушистики воруют еду и создают беспорядок, иногда владельцы совсем не понимают их логики. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков животных.

Вся работа проходит под чутким руководством кошки.

Кошка помогает вкручивать лампочку.
Twitter/ShouldHaveCat

Через 5 минут пиццу должны были подать на стол.

Кот сел на тепленькую пиццу.
Twitter/strangerbabble

Кот думал, что кактус съедобный.

Несколько часов вынимали иголки из языка кота.
Reddit/Avocado_Green28

Кот решил, что с другой стороны больше корма.

Кот застрял.
Reddit/5_Frog_Margin

Коты-хулиганы больше всего любят хозяйничать в шкафу.

Кот потерял равновесие.
Reddit/5_Frog_Margin

Кот ведет пристальное наблюдение.

Утром кот что-то увидел в окне.
Reddit/ThopterFox

Когда хозяин вошел в комнату, то чуть не потерял сознание.

Кот демонстрирует навыки циркового искусства.
Imgur/qcW91ZB

Город засыпает, просыпается мафия.

Коты часто в поисках теплого места ночью.
Twitter/ShouldHaveCat

Котенок был очень голодный и набросился на корм.

Котенок был очень голодный.
Twitter/ShouldHaveCat

За секунду до преступления.

Кот пролил капучино
Twitter/ShouldHaveCat

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