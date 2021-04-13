15 курьезных фото, на которых животные пытались побороть мебель, но проиграли

Иногда домашние любимцы вытворяют захватывающие и очень смешные вещи, но именно за это мы их любим. У большинства четвероногих особое отношение к мебели, ведь они понятия не имеют, как она функционирует.

Одни ложатся вниз головой, а другие залезают внутрь диванов, спокойно отдыхая там, пока хозяева ищут их по всей квартире. OBOZREVATEL собрал курьезные фейлы животных, которые использовали мебель не по назначению.

Кажется, этому котику достаточно удобно находиться в таком положении.

Кот устроил себе комфортабельное кресло в диване.

Пес решил носить стул с собой, чтобы отдыхать в любом месте.

Коты, если не царапают мебель, то что-нибудь от нее отрывают. Эти двое устроили комфортабельные апартаменты, разобрав конструкцию кровати.

Пес решил помочь разложить посуду.

Пес сострадательным взглядом просит освободить его.

Кот нашел аттракцион.

Пес отдыхает после длительной прогулки.

Пес устал не на шутку и даже не смог дойти до кровати.

Пес решил испытать новый стул, но он не совсем разобрался с инструкцией. Стул выполняет функцию поддержки тела, следовательно, пес все сделал правильно.

Как только коты попадают внутрь шкафа – можно забыть о питомце на несколько часов. Он увлекательно проведет время, разбирая ваши вещи.

Одно из самых любимых занятий у котов – познание неизвестного. А что может быть более неизвестным, чем внутренность дивана?

Пес прилег на стульях, чтобы отдохнуть.

Мопс провалился между диваном и лаял о помощи.

Хозяин час искал любимца.

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