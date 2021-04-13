15 курьезных фото, на которых животные пытались побороть мебель, но проиграли

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Животные попали в курьезные ситуации

Иногда домашние любимцы вытворяют захватывающие и очень смешные вещи, но именно за это мы их любим. У большинства четвероногих особое отношение к мебели, ведь они понятия не имеют, как она функционирует.

Одни ложатся вниз головой, а другие залезают внутрь диванов, спокойно отдыхая там, пока хозяева ищут их по всей квартире. OBOZREVATEL собрал курьезные фейлы животных, которые использовали мебель не по назначению.

Кажется, этому котику достаточно удобно находиться в таком положении.

Кот застяг в диване.

Кот устроил себе комфортабельное кресло в диване.

Кот отдыхает между подушками

Пес решил носить стул с собой, чтобы отдыхать в любом месте.

Пес застрял в стуле.

Коты, если не царапают мебель, то что-нибудь от нее отрывают. Эти двое устроили комфортабельные апартаменты, разобрав конструкцию кровати.

Коты проводят время с комфортом

Пес решил помочь разложить посуду.

Пес застрял в посудомоечной машине.

Пес сострадательным взглядом просит освободить его.

Пес застрял между подушками дивана

Кот нашел аттракцион.

Кот повис на жалюзи

Пес отдыхает после длительной прогулки.

Пес релаксирует на диване.

Пес устал не на шутку и даже не смог дойти до кровати.

Пес устал после прогулки

Пес решил испытать новый стул, но он не совсем разобрался с инструкцией. Стул выполняет функцию поддержки тела, следовательно, пес все сделал правильно.

Пес тестирует новый стул

Как только коты попадают внутрь шкафа – можно забыть о питомце на несколько часов. Он увлекательно проведет время, разбирая ваши вещи.

Кот застрял между вешалок

Одно из самых любимых занятий у котов – познание неизвестного. А что может быть более неизвестным, чем внутренность дивана?

Кот провалился в диван

Пес прилег на стульях, чтобы отдохнуть.

Пес уснул на стульях

Мопс провалился между диваном и лаял о помощи.

Пес провалился в диван

Хозяин час искал любимца.

Пес спрятался от хозяина

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