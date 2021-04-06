Російські пропагандисти обговорювали, як 'надавати по щах' Україні за 'вторгнення на Донбас'. Відео

Російський пропагандистський телеведучий Євген Попов заявив, що Кремль може "дати по щам" Україні й без застосування "калібрів", в разі, якщо та "піде війною на Донбас".

Таким висловом телеведучий відзначився в ефірі програми "60 хвилин" на "Росія 1". Пізніше він виклав фрагмент відео з таким же коментарем у своєму Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, журналіст висловив переконання, що російська влада "повинна діяти превентивно і не чекати, коли українські танки почнуть перетинати лінію розмежування". За його словами, Москва нібито здатна "ефективно впливати на Київ" не військовими, а економічними засобами.

"Якщо вони збираються вторгнутися на Донбас, потрібно припинити транзит всіх вуглеводнів через територію України. Ми повинні заборонити Бацьку перепродувати нашу нафту Україні, й прописувати це у контрактах із усіма нашими партнерами, зокрема європейським", – висловився кремлівський пропагандист.

У такий спосіб, вважає він, Москва позбавить Україну можливості купувати російський газ через європейський реекспорт. Водночас Попов підкреслив, мовляв, на такий крок Росія повинна піти, "якщо дійсно буде ймовірність вторгнення, а вже якщо воно розпочнеться, то заходи мають бути ще жорсткішими".

"Надавати по щам київській банді можна і без застосування "калібрів", – пригрозив журналіст у месенджері.

Нагадаємо: 9 березня на каналі "Росія 1" головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов із гостями студії обговорював можливість бомбардування Росією українських міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі пригрозили, що скоро "розірвуть взагалі все з Україною". Там пообіцяли відреагувати на нові санкції Києва відповідно до власних інтересів і заявили, що так місця для взаємності у відносинах Росії та України "зовсім не залишиться".