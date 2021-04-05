У Путіна заявили, що скоро "розірвуть взагалі все з Україною"

У Кремлі пообіцяли відреагувати на нові санкції Києва відповідно власним інтересам і заявили, що так місця для взаємності у відносинах Росії і України "скоро зовсім не залишиться".

Таку позицію висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. До цього він додав, нібито українська сторона не виконує взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а пересування російських військ на кордоні з Україною "не становить загрози".

"Ми скоро, напевно, з Україною вже дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця – ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано", – заявив представник Кремля, підкресливши, мовляв, такі новини можна сприймати "тільки з глибоким жалем".

На запитання, чи позначиться ситуація з санкціями проти представництва "Росспівробітництва" в Києві на діяльності Національного культурного центру України в Москві, він зазначив, що "принцип взаємності ніхто не відміняв".

"Але, безумовно, російська сторона реагуватиме у такий спосіб і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", – сказав спікер Путіна.

Крім цього, він запевнив, нібито пересування російської армії уздовж кордонів із Україною не має викликати занепокоєння інших країн, оскільки "Росія не представляє загрози для них". Водночас він підкреслив, що РФ "завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки", пише "Європейська правда" з посиланням на росЗМІ.

"Росія не є загрозою для жодної країни світу, зокрема не становить її для України... Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках і в тому вигляді, в яких вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", – висловився Пєсков.

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