У Кремлі звинуватили ЗСУ в провокаціях на Донбасі і хочуть захищати 'своїх громадян'

У Кремлі назвали ситуацію на Донбасі "дуже лякаючою" і звинуватили Збройні сили України в множинних провокаціях. При цьому країна-агресор в черговий раз спробувала довести, що вона нібито не є стороною конфлікту.

Таку заяву в п'ятницю, 2 квітня, зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він додав, що риторика РФ по Донбасу "абсолютно конструктивна".

"На наш жаль, дійсність дуже лякаюча на лінії зіткнення, провокації з боку ЗС України мають місце, вони не поодинокі, а множинні...Перемир'я стосується тих сторін, які знаходяться на лінії поділу", – сказав представник Путіна.

При цьому в Росії обіцяють вжити заходів для забезпечення своєї безпеки в тому випадку, якщо навколо України будуть посилені угруповання військ НАТО. Одночасно з цим в Кремлі вважають, що Росія "нікому ніколи не погрожувала".

"Росія нікому не погрожує, не погрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", – цитує Пєскова ТАСС.

Депутат Державної думи, керівник інтеграційного комітету "Росія – Донбас" Андрій Козенко зробив заяву про те, що РФ має намір захищати інтереси "своїх громадян" у разі загострення ситуації в зоні бойових дій.

"Якщо в разі посилення військових дій, тим більше за участю американських військових, в Донбасі з боку США це буде відкритою агресією, то Росія буде мати повне право на захист громадян, які проживають в Донбасі і своїх співвітчизників, яким зобов'язана надавати всебічну підтримку", – передають слова Козенко РІА Новини.

У той же час, заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко назвав розмови про можливу агресію РФ проти України "черговою вигадкою Києва".

"Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим паче військовому", – сказав дипломат.

Раніше Пєсков заявляв про те, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

Нагадаємо, посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі (Бельгія), щоб обговорити недавній сплеск агресії Росії на Донбасі, зокрема скупчення російських військ біля українських кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.