Шмигаль: Україна ніколи не змириться з окупацією Криму
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не збирається миритися із окупацією Росією Криму. І висловив переконання, що "Кримська платформа" має шанси стати ефективним інструментом для повернення півострова.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt від 21 березня. Воно опубліковано на сайті Кабінету міністрів.
"Україна ніколи не змириться з окупацією Криму. Два тижні тому ми погодили стратегію щодо його повернення. Міжнародна "Кримська платформа" має стати ефективним інструментом деокупації, що консолідує міжнародну підтримку щодо повернення українського Криму", – зазначив глава Кабміну на запитання, чи вважає реалістичним, що колись півострів повернеться до України.
Він також додав, що український уряд сподівається на подальшу з боку ЄС та особливо Німеччини підтримку, яку країна отримує вже протягом семи років російської агресії. За словами прем’єра, йдеться про продовження санкцій, які в майбутньому мають бути чіткішими та передусім жорсткішими.
"Санкції є ефективним важелем впливу, і вони можуть бути розширені. Російська Федерація повинна дотримуватися виконання міжнародно-правових зобов’язань та припинити агресію проти України. Зокрема, це стосується і порушення прав українських громадян в окупованому Криму та на Донбасі. Звичайно, що санкції в цьому разі також є доречними та необхідними", – підсумував Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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