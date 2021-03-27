Зеленський закликав політиків припинити "масштабну і брудну" кампанію проти вакцинації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські політики почали масштабну і брудну кампанію з метою дискредитації вакцини від коронавірусу.

За його словами, публічні висловлювання окремих особистостей заважає процесу вакцинації, вони втратили голову в гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від негативних висловлювань щодо вакцини можуть вмирати українці, йдеться на сайті Офісу президента.

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже виважено підбирайте слова, що вилітають з вашої ротової порожнини. Тому що за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні прибула перша партія вакцини проти коронавірусної хвороби CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.