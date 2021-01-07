Зеленський відреагував на штурм Конгресу США прихильниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський засудив заворушення, які організували прихильники президента США Дональда Трампа в будівлі Конгресу у Вашингтоні.

Таке повідомлення було опубліковано на сторінці глави держави в Twitter у четвер, 7 січня. Він також висловив захоплення американською демократією.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішого і найбільшого демократичного інституту в світі, який всього за кілька годин після цього жахливого нападу провів історичне засідання, яке підтвердило волю американського народу", – заявив Зеленський.

Відзначимо, на події також відреагував п'ятий президент Петро Порошенко, який привітав лідера демократів Джо Байдена з тим, що Конгрес офіційно затвердив його перемогу на виборах в США.

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