Зеленский отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский осудил беспорядки, которые организовали сторонники президента США Дональда Трампа в здании Конгресса в Вашингтоне.
Такое сообщение было опубликовано на странице главы государства в Twitter в четверг, 7 января. Он также выразил восхищение американской демократией.
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", – заявил Зеленский.
Отметим, на события также отреагировал пятый президент Петр Порошенко, который поздравил лидера демократов Джо Байдена с тем, что Конгресс официально утвердил его победу на выборах в США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий – здание Конгресса США, которое находится в Вашингтоне. Так они пытались помешать утверждению официальных результатов выборов.
Перед этим прошел многотысячный митинг, на котором выступил и сам Трамп. Он заявил, что не признает результаты выборов и не намерен сдаваться. Однако призвал отказаться от агрессивных форм протестов.
Его сторонникам все же удалось прорваться внутрь здания, где они устроили настоящий погром и чувствовали себя как дома. Эти кадры уже точно войдут в историю США.
В результате полицейским все же удалось освободить здание от посторонних людей, однако в результате стычек погибли четыре человека. Против них применили оружие.
Вскоре Конгресс продолжил заседание и объявил о победе Байдена на выборах президента США. Трамп остался недоволен, но заверил, что передача власти состоится и переходной период стартует уже 20 января.