Зеленский отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский осудил беспорядки, которые организовали сторонники президента США Дональда Трампа в здании Конгресса в Вашингтоне.

Такое сообщение было опубликовано на странице главы государства в Twitter в четверг, 7 января. Он также выразил восхищение американской демократией.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", – заявил Зеленский.

Отметим, на события также отреагировал пятый президент Петр Порошенко, который поздравил лидера демократов Джо Байдена с тем, что Конгресс официально утвердил его победу на выборах в США.

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