Зеленський призначив очільницю Центру протидії дезінформації: що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив очільницею Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.

Про це йдеться в указі №137/2021, підписаному 2 квітня. Нове відомство було створено за рішенням Ради національної безпеки від 11 березня, яке введено в дію главою держави 19 березня.

За словами Зеленського, Центр протидії дезінформації повинен стати міжнародним хабом, який буде боротися з пропагандою в усьому світі. З цього питання Україна тісно співпрацюватиме із західними партнерами, зокрема НАТО, у яких уже є такий досвід.

Указ президента про призначення Лисенко.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян і держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни і спрямовані на розхитування державних інститутів, а також маніпулювання громадською думкою", – пояснила Лисенко, слова якої наводить сайт ОП.

Презентація центру відбудеться 6 квітня.

Хто така Поліна Лисенко

До вступу в шлюб вона була Поліною Чиж. Раніше Лисенко працювала в департаменті інформаційної політики "Укрзалізниці" й Національному антикорупційному бюро України.

Поліна Лисенко.

Також вона очолювала міжнародний департамент Офісу генерального прокурора за Руслана Рябошапки та працювала в Офісі простих рішень. У Лисенко є подяки від директора ФБР за допомогу в переданні США небезпечного злочинця (операція проводилася спільно з ОГП).

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