Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации: что о ней известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.

Об этом говорится в указе №137/2021, подписанном 2 апреля. Новое ведомство было создано по решению Совета национальной безопасности от 11 марта, которое введено в действие главой государства 19 марта.

По словам Зеленского, Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире. В этом вопросе Украина будет тесно сотрудничать с западными партнерами, в частности, НАТО, у которых уже есть подобный опыт.

Указ президента о назначении Лысенко.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов, а также манипулирования общественным мнением", – пояснила Лысенко, слова которой приводит сайт ОП.

Презентация центра состоится 6 апреля.

Кто такая Полина Лысенко

До вступления в брак она была Полиной Чиж. Ранее Лысенко работала в департаменте информационной политики "Укрзалізниці" и Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Полина Лысенко.

Также она возглавляла международный департамент Офиса генерального прокурора при Руслане Рябошапке и работала в Офисе простых решений. У Лысенко есть благодарность от директора ФБР за помощь в передаче США опасного преступника (операция проводилась совместно с ОГП).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут создать онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работают фейки.