Забужко порівняла новорічне звернення Зеленського з "йолкою в Кремлі"

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського – це варіація на тему "йолка в Кремлі".

Як написала в Facebook письменниця Оксана Забужко, ролик не вартий того, щоб його так палко обговорювати.

"Перепрошую, я довше однієї хвилини не подужала, тож бачила тільки скопійований із відосиків Путіна бадьорий "прохід опєрработніка" парадовими сходами нагору і далі між вартою червоною доріжкою – від чого мені завжди і у виконанні Путіна було непоборно смішно", – зазначила вона.

За словами Забужко, всяка культура існує зокрема й на те, щоб захищати її носія від "чужих тарганів".

"І логіка тут цілком лінійна: чим більше у нас у голові Шевченка і Ко, тим краще ми захищені від Путіна і Ко – і ні, це не перебільшення", – вважає письменниця.

Вона наголосила, що побачила в соцмережах купу гнівних, саркастичних, ядучих мемів на тему звернення Зеленського, проте не було жодної згадки, що 2021 рік – це рік 150-річчя Лесі Українки.

"Нагадаю, що в нас уже була одна (п)резидентура, яка пробувала, не менш "технологічно", перевести на себе ту хвилю уваги, що належала Лесі Українці… Чим це скінчилося, всі пам'ятають", – заявила Забужко, маючи на увазі, що на 140-річчя Лесі Українки 2011 року замість її ювілею відзначали річницю інавґурації тодішнього президента Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в соціальних мережах влаштували гарячу дискусію навколо новорічного привітання Зеленського, особливо через використання дітей у відеоролику, якими, на їхню думку, президент прикрився від критики суспільства.

Пізніше стало відомо, що звернення Зеленського, в якому брали участь діти, нібито знімали до третьої години ранку, а заплатили їм по 500 грн.