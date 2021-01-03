Забужко сравнила новогоднее обращение Зеленского с "елкой в Кремле"

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского – это вариация на тему "елка в Кремле".

Как написала в Facebook писательница Оксана Забужко, ролик не стоит того, чтобы его так горячо обсуждать.

"Извините, я дольше одной минуты не осилила, поэтому видела только скопированный с видосикив Путина бодрый "проход оперработника" по парадной лестнице и дальше между стражей по красной дорожке – от чего мне всегда и в исполнении Путина было непреодолимо смешно", – отметила она.

По словам Забужко, всякая культура существует в том числе и на то, чтобы защищать ее носителя от "чужих тараканов".

"И логика здесь вполне линейная: чем больше у нас в голове Шевченко и Ко, тем лучше мы защищены от Путина и Ко – и нет, это не преувеличение", – считает писательница.

Она подчеркнула, что увидела в соцсетях кучу гневных, саркастических, едких мемов на тему обращения Зеленского, однако не было ни одного упоминания, что 2021 – это год 150-летия Леси Украинки.

"Напомню, что у нас уже была одна (п)резидентура, которая пробовала, не менее "технологически", перевести на себя ту волну внимания, которая принадлежала Лесе Украинке... Чем это кончилось, все помнят", – заявила Забужко, имея в виду, что на 140-летие Леси Украинки в 2011 году вместо ее юбилея отмечали годовщину инаугурации тогдашнего президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в социальных сетях устроили горячую дискуссию вокруг новогоднего поздравления Зеленского, особенно из-за использования детей в видеоролике, которыми, по их мнению, он прикрылся от критики общества.

Позже стало известно, что обращение Зеленского, в котором участвовали дети, якобы снимали до трех часов утра, а заплатили им по 500 грн.