Вибори на Прикарпатті: підрахунок голосів відновили після візиту 'слуг'

Окружна виборча комісія на 87 окрузі, яка займалася підрахунками голосів на довиборах у Верховну Раду, відновила свою роботу після візиту "Слуг народу".

Про це OBOZREVATEL повідомила з місця подій нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. За її словами нові члени ОВК почали працювати.

"ОВК відновила роботу. 4 нові члени комісії склали присягу. Зараз присутні 18 членів на засіданні", – повідомила Підласа.

"Слуги народу" відправилися на Прикарпаття, щоб відновити роботу ОВК. Ще зранку 31 березня новий голова комісії не починав роботу, а члени заявляли, що на них тиснуть.

Додамо, що до ранку 30 березня в окрузі опрацювали тільки 67,52% протоколів, 31 березня дані на сайті ЦВК не оновлювалися. За попередніми результатами голосування, лідирує Василь Вірастюк із 31,3% (10 496 голосів), далі йдуть "свободівець" Руслан Кошулинський (28,88%, 9686 голосів) і Олександр Шевченко з 28,73% (9633 голоси).

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