Выборы на Прикарпатье: подсчет голосов восстановили после визита "слуг"
Окружная избирательная комиссия на 87 округе, которая занималась подсчетами голосов на довыборах в Верховную Раду, возобновила свою работу после визита "Слуг народа".
Об этом OBOZREVATEL сообщила с места событий нардепка от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. По ее словам новые члены ОИК начали работать.
"ОИК возобновила работу. 4 новые члены комиссии приняли присягу. Сейчас на 18 членов на заседании", – сообщила Пидласа.
"Слуги народа" отправились в Прикарпатье, чтобы восстановить работу ОИК. Еще утром 31 марта новый председатель комиссии не начинал работу, а члены заявлялы, что на них давят.
Добавим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, 31 марта данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).
Как сообщал OBOZREVATEL :
стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" предварительно лидировал на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.
В пресс-службе президентской партии целью отправки депутатского десанта на Прикарпатье назвали "выяснения ситуации с подсчетом голосов". Тогда как кандидат в нардепы от партии "За будущее" Александр Шевченко заявил, что "Слуги" пытаются "исказить результаты голосования".