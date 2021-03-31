Выборы на Прикарпатье: подсчет голосов восстановили после визита 'слуг'

Окружная избирательная комиссия на 87 округе, которая занималась подсчетами голосов на довыборах в Верховную Раду, возобновила свою работу после визита "Слуг народа".

Об этом OBOZREVATEL сообщила с места событий нардепка от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. По ее словам новые члены ОИК начали работать.

"ОИК возобновила работу. 4 новые члены комиссии приняли присягу. Сейчас на 18 членов на заседании", – сообщила Пидласа.

"Слуги народа" отправились в Прикарпатье, чтобы восстановить работу ОИК. Еще утром 31 марта новый председатель комиссии не начинал работу, а члены заявлялы, что на них давят.

Добавим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, 31 марта данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).

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