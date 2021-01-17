В трех городах Украины прошли перевыборы мэров: как голосовали и нарушали

В Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области 17 января состоялись повторные выборы мэров.

По состоянию на 20:00, явка избирателей составила 30,15% (Борисполь), 43,02% (Бровары) и 41,48% (Новгород-Северский), сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook. Также правоохранители уточнили, сколько зафиксировано нарушений.

Так, в Киевской области в полицию поступило 69 сообщений, по результатам которых были составлены 24 административных протокола.

Отмечается, что один из протоколов касался жителя Броваров, который пришел голосовать без маски и нецензурно выражался в помещении участковой избирательной комиссии.

Больше всего нарушений зафиксировано в Броварском районе.

Также большинство сообщений касались неправомерных действий участников выборов, в частности, фотографирования бюллетеней.

Напомним, что в Броварах суд признал выборы мэра и депутатов горсовета несостоявшимися и назначил повторное голосование.

Выборы в Борисполе и Новгород-Северском проводились из-за смерти победителей избирательной гонки – Анатолия Федорчука и Олега Бондаренко. Оба скончались от последствий, вызванных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах задержали пятерых киевлян, которые приехали в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра.