У КСУ анонсували спецзасідання після указу Зеленського щодо усунення Тупицького

Рішення щодо усунення з посади судді Конституційного суду ухвалюється виключно самим судом на спеціальному пленарному засіданні, і жодний інший орган або посадова особа не можуть зробити це замість нього.

Про це повідомили на сайті КСУ. Так відреагували на указ президента України Володимира Зеленського щодо усунення на два місяці з посади голови суду Олександра Тупицького.

У КСУ погодилися, що відповідно до статті 154 КПК України питання щодо усунення з посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується ним на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством.

Однак додали, що незалежність судді Конституційного Суду забезпечується, зокрема особливим порядком і підставами припинення його повноважень.

"Рішення щодо звільнення судді КУС із посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жодний інший орган або посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього", – зазначено в повідомленні.

Там також пообіцяли, що призначать спеціальне пленарне засідання, де розглянуть питання щодо Тупицького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення глави Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді строком на два місяці. Рішення було ухвалене після клопотання Офісу генпрокурора.