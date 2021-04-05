В 'ЄС' зажадали перевиборів на Прикарпатті: це повторення практики часів Януковича

Партія "Європейська солідарність" зажадала провести повторні вибори на 87-му окрузі в Івано-Франківській області через "брутальні фальсифікації".

У заяві на сайті політсили вказано, що ці події стали "ганебним повторенням практики за режиму Януковича" – колишнього президента України, який утік до Росії після Революції Гідності.

"Європейська солідарність" вимагає проведення повторних виборів на 87-му окрузі через брутальні фальсифікації, застосування владою адміністративного ресурсу та неможливість встановити достовірні результати голосування", – підкреслили в "ЄС".

У політсилі зазначили, що без відповідей залишилася низка запитань: "Як на виборчих дільницях пропадали бюлетені? Що робили на ділянках, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ? Хто уповноважив нардепів від "Слуги народу" тиснути на виборчі комісії на користь свого кандидата? Чому співробітники поліції не припиняли порушення виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади?"

Також депутати звернулися до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, передусім "Великої сімки", щоб вони дали свою оцінку подіям на 87-му окрузі.

Крім того, в "ЄС" закликали правоохоронні органи притягнути причетних до відповідальності, а ОБСЄ скерувати своїх представників на повторні перевибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оприлюднила 100% підрахунків голосів під час виборів на 87-му окрузі, згідно з якими перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Він набрав 31,25%.

Його суперник – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко – отримав 29,69% голосів.

Водночас в "Опорі" зажадали від Нацполіції України розслідувати всі порушення, які могли бути допущені під час виборчого процесу.