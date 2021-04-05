В 'ЕС' потребовали перевыборов на Прикарпатье: это повторение практики времен Януковича

Партия "Европейская Солидарность" потребовала провести повторные выборы на 87-м округе в Ивано-Франковской области из-за "брутальных фальсификаций".

В заявлении на сайте политсилы сказано, что эти события стали "позорным повторением практики при режиме Януковича" – бывшего президента Украины, сбежавшего в Россию после Революции Достоинства.

"Европейская Солидарность" требует проведения повторных выборов на 87-м округе из-за брутальных фальсификаций, применения властью административного ресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования", – подчеркнули в "ЕС".

В политсиле отметили, что без ответов остался ряд вопросов: "Каким образом на избирательных участках пропадали бюллетени? Что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ? Кто уполномочил нардепов от "Слуги народа" оказывать давление на избирательные комиссии в пользу своего кандидата? Почему сотрудники полиции не пресекали нарушения избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти?".

Также депутаты обратились к Парламентской ассамблее ОБСЕ, главам государств и правительств демократических стран, прежде всего "Большой семерки", чтобы они дали свою оценку событиям на 87-м округе.

Кроме того, в "ЕС" призвали правоохранительные органы привлечь причастных к ответственности, а ОБСЕ направить своих представителей на повторные перевыборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% подсчетов голосов во время выборов на 87-м округе, согласно которым победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25%.

Его соперник – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко – получил 29,69% голосов.

В то же время в "Опоре" потребовали от Нацполиции Украины расследовать все нарушения, которые могли быть допущены во время избирательного процесса.