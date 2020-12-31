У Зеленського анонсували велику пресконференцію в 2021 році
У 2021 році з нагоди другої річниці президентства відбудеться велика пресконференція глави держави Володимира Зеленського.
Про це в інтерв'ю телеканалу ZIK повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель. Водночас вона не розкрила, у якому форматі пройде спілкування з журналістами.
"Пресконференції ми, звичайно, плануємо на другу річницю, але чи буде попередньо? Попередньо ми будемо давати обов'язково, якщо буде якась потреба", – пояснила Мендель.
Крім того, вона додала, що Зеленський також даватиме великі інтерв'ю, але не сказала, яким саме ЗМІ та приблизні терміни.
Нагадаємо, що 20 травня 2020 року, у першу річницю інавгурації, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, на якій підбив підсумки року на посаді глави держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю, у якому відповів на злободенні питання про майбутнє Донбасу, загрозу великої війни з Росією і загальну мобілізацію.
Раніше Зеленський дав велике інтерв'ю американському виданню The New York Times.
Також велике інтерв'ю дала перша леді України Олена Зеленська.