У Раді засудили погроми на Банковій та вимагають знайти винних

У вівторок, 30 березня, у Верховній Раді ухвалили постанову, якою засудили протестну акцію на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня біля Офісу президента України.

За постанову №5295 від 22.03.21 проголосували 237 народних депутатів. У документі вказано, що ВР зобов'яже Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань почати розслідування і надати юридичну оцінку протесту під будівлею ОП.

У Раді засудили протестну акцію під ОПУ

Правоохоронці повинні визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події в "заподіянні матеріальних збитків державному майну і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України".

Державне управління справами має в триденний термін подати в Раду інформацію про розмір шкоди, заподіяної будівлі ОП. Також ДУС разом з іншими органами влади повинні вжити заходів, спрямованих на відшкодування заподіяної майнової шкоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 березня біля Офісу президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, але потім там відбулися погроми.