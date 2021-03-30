В Раде осудили погромы на Банковой и потребовали найти виновных

Алексей Титофф Политика 18:22, 30.03.2021 Обновлено: 18:44, 30.03.2021

Во вторник, 30 марта, в Верховной Раде приняли постановление, которым осудили протестную акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, прошедшую 20 марта у Офиса президента Украины.

За постановление №5295 от 22.03.21 проголосовали 237 народных депутатов. В документе указано, что ВР обяжет Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований начать расследование и предоставить юридическую оценку протесту под зданием ОП.

В Раде осудили протестную акцию под ОПУ

Правоохранители должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в "причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины".

Государственное управление делами должно в трехдневные строки подать в Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП. Также ГУД вместе с другими органами власти должны принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба.

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