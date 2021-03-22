Шмигаль – про терміни вступу в ЄС: ми наближаємося до Європи крок за кроком

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне стати членом Європейського Союзу за 5-10 років, і зазначив, що це залежить також і від країн – членів ЄС. Те саме, за його словами, стосується й членства у Північноатлантичному альянсі – НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt від 21 березня. Його текст опублікували на сайті Кабінету міністрів України.

"Україна готова стати членом ЄС – ми цього прагнемо якнайшвидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею", – наголосив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що наразі найважливішим для Україні для вступу до ЄС є проведення реформ. Вони мають зокрема побороти корупцію в країні та вивести систему правосуддя на європейський рівень.

"Ми інтенсивно над цим працюємо. Ми також проводимо перемовини з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір та спільні стандарти енергетичного ринку. Насамперед, це стосується інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E. Ми наближаємося до Європи крок за кроком", – сказав Шмигаль.

Український прем'єр виокремив дві перепони на шляху нашої держави до ЄС. Перша з них полягає у тому, що Україна все ще працює над переходом до європейських стандартів. Друга ж причина того, чому ми ще не в ЄС, на його думку, в тому, що деякі країни-члени скептично ставляться до розширення об'єднання.

Шмигаль висловився і щодо так званого євроскептицизму, який поширюється зокрема у Польщі та Угорщині. За його словами, наразі більшість українців захоплюються Європою та вважають себе європейцями. "Це є моїм ключовим меседжем", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше ніж половина українців підтримують вступ країни до НАТО (57%, ще більше – у Європейський Союз (69%). Про це свідчать результати репрезентативного опитування населення, проведеного соціологічною компанією Liberty Report.