Тищенко очолив 'Слугу народу' на Закарпатті

Народний депутат Микола Тищенко очолить обласну організацію партії "Слуга народу" на Закарпатті.

Таке рішення було ухвалено на зборах Закарпатської обласної організації. На цій посаді він замінив нардепа Ігоря Кривошеєва, повідомляє пресслужба СН.

Відзначається, що Тищенко написав відповідну заяву та склав повноваження очільника Київської міської організації партії СН. Тимчасовою очільницею організації призначили нардепку Лесю Забуранну.

Нагадаємо, що в Києві пройшов з'їзд партії "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського.

Також російський уряд розширило санкції проти України, додавши в нього представників фракції "Слуга народу", куди і увійшов Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора зареєстрував два кримінальні провадження за заявою, поданою в інтересах народного депутата України Гео Лерос, після опублікування ним аудіозаписів, що стосуються можливих злочинних дій народного депутата України Миколи Тищенка і Дениса Комарницького.