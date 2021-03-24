Тищенко возглавил 'Слугу народа' на Закарпатье

Народный депутат Николай Тищенко возглавит областную организацию партии "Слуга народа" на Закарпатье.

Такое решение было принято на собрании Закарпатской областной организации. На этом посту он заменил нардепа Игоря Кривошеева, сообщает пресс-служба СН.

Отмечается, что Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии СН. Временной главой организации назначили нардепа Лесю Забуранную.

Напомним, что в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Также российское правительство расширило санкции против Украины, добавив в него представителей фракции "Слуга народа", куда и вошел Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора зарегистрировал два уголовных производства по заявлению, поданному в интересах народного депутата Украины Гео Лероса, после опубликования им аудиозаписей, касающихся возможных преступных действий народного депутата Украины Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.