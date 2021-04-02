Таран попередив Міноборони Британії про зростаючу агресію Росії та неминучу ескалацію

Міністр оборони України Андрій Таран у п'ятницю, 2 квітня, поговорив телефоном із Державним секретарем із питань оборони Великобританії Беном Воллесом. Розмова відбулася з ініціативи британської сторони.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. Таран заявив про те, що агресія з боку Росії невпинно зростає, через що можливе загострення конфлікту, та закликав Британію посилити пильність.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світова спільнота повинна твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", – сказав український міністр.

Бен Воллес зі свого боку зазначив, що Великобританія підтримує суверенітет України, та пообіцяв, що британці й надалі будуть брати участь у підготовці українських військовослужбовців та допомагати розвитку Збройних сил України.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран у четвер, 1 квітня, провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, які відбулися за ініціативою американської сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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