Таран предупредил Минобороны Британии о растущей агрессии России и неизбежной эскалации

София Закревская Политика 19:13, 2.04.2021 Обновлено: 19:20, 2.04.2021

Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу, 2 апреля, поговорил по телефону с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом. Разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Таран заявил о том, что агрессия со стороны России неуклонно растет, из-за чего возможно обострение конфликта, и призвал Британию усилить бдительность.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", – сказал украинский министр .

Бен Уоллес в свою очередь отметил, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины и пообещал, что британцы и в дальнейшем будут участвовать в подготовке украинских военнослужащих и помогать развитию Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск РФ в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы и "играет мускулами".

  • Украина и ее партнеры констатировали системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, и нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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