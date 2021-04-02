Таран предупредил Минобороны Британии о растущей агрессии России и неизбежной эскалации

Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу, 2 апреля, поговорил по телефону с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом. Разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Таран заявил о том, что агрессия со стороны России неуклонно растет, из-за чего возможно обострение конфликта, и призвал Британию усилить бдительность.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", – сказал украинский министр .

Бен Уоллес в свою очередь отметил, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины и пообещал, что британцы и в дальнейшем будут участвовать в подготовке украинских военнослужащих и помогать развитию Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.

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